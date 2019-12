L’opinione dei tifosi: Firenze è divisa sul nuovo allenatore. Ma la priorità è il campo

La Nazione riporta i pareri di un campione di tifosi sulla situazione attuale: nessuno sembra insoddisfatto della scelta di esonerare Montella, ma c’è discussione sul nome del sostituto. Chi vorrebbe Spalletti, chi Prandelli, chi di Prandelli non vuole nemmeno sentir parlare. La società comincia ad essere sotto accusa, anche perché i tifosi hanno paura e, prima di pensare allo stadio nuovo, vorrebbero vedere la Fiorentina più al sicuro in classifica. Non bagnarsi allo stadio viene dopo. Iachini è in pole ma non convince tutti, certo è che il nuovo Mister deve essere un uomo di polso.