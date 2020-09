L’opinione: “Biraghi ottimo, ma poca resistenza da parte del Torino. Sabato sarà più dura”

Un’ottima prestazione da parte di Biraghi, esaltato oggi da La Repubblica (LEGGI). Eppure su La Nazione troviamo l’analisi di Angelo Giorgetti, che si unisce ai complimenti ma aggiunge una precisazione che qui vi riportiamo:

Va anche ricordato – per completezza – che il Toro sulla fascia destra non aveva uno specialista di ruolo: Biraghi si è trovato a dover contrastare la presenza saltuaria di Linetty in chiusura a centrocampo e in lontananza la barriera di Izzo (che da esterno destro non è un granché). Nessun’ala inoltre da dover fronteggiare in fase difensiva, magari a volte Berenguer ha cercato spazi da quella parte, ma Belotti e Zaza hanno giocato prevalentemente al centro. Quindi tanti complimenti per la prima, ma Biraghi dovrà essere giudicato meglio contro uno specialista: sabato sera a Milano contro l’Inter il test sarà duro, durissimo, trovandosi di fronte Biraghi un pendolare di qualità eccellente, Hakimi.