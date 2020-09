Longo: “Con la Fiorentina spero in un Toro vittorioso. L’anno scorso troppi rischi”

Intervistato questa mattina dal Corriere di Torino, l’ex allenatore granata Moreno Longo ha ripercorso la sua avventura in Piemonte ripartendo dai troppi rischi corsi nella stagione passata, sottolineando come la squadra in un certo momento avesse decisamente anche rischiato la Serie B. Mancavano approccio giusto e sacrificio e lui ha puntato sulla crescita dell’autostima di tutto il gruppo, ripartendo da due big come Sirigu e Belotti. Fra poche ore si godrà il match con la Fiorentina:

Mi godrò la gara con occhio vigile da addetto ai lavori, ma anche un po’ con quello del tifoso, sperando in un Torino vittorioso.