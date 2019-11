L’occasione di Benassi, pronto a raccogliere una maglia da titolare

Considerate le contemporanee squalifiche di Castrovilli e Pulgar, contro il Verona con tutta probabilità si rivedrà da titolare Marco Benassi. Il capocannoniere gigliato della scorsa stagione, dal punto di vista del minutaggio, ha subito l’esplosione di Gaetano Castrovilli. Fino ad ora è sceso in campo appena 173 minuti ed una sola volta dall’inizio, mentre in tutte le altre occasioni è entrato a partita in corso. Adesso il centrocampista ex Toro, che per caratteristiche fa più fatica nel calcio di Montella, spera di ritornare protagonista. Nelle sue intenzioni c’è la volontà di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, impresa non impossibile considerando il pessimo periodo di forma di Milan Badelj.