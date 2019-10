Il sogno di Rocco Commisso è quello di riportare la Fiorentina nel salotto buono del calcio, e per riuscirci ha deciso di puntare sul territorio non solo cittadino, ma regionale, facendolo diventare un feudo viola. Lo dimostrano le amichevoli giocate a Livorno e Pistoia – più quella saltata a Empoli – per far sì che qualche giovane possa affezionarsi ai colori viola. Il Corriere Fiorentino parla delle strategie ad ampio raggio del tycoon italo-americano, come quella di portare la Fiorentina alla Fiera di Scandicci. Territorio, area metropolitana, non solo Firenze. Lo dimostra il fatto che il centro sportivo sorgerà a Bagno a Ripoli (Commisso si è letteralmente innamorato di dal verde della zona e dalla villa che diventerà la sede da cui si vede la Cupola del Brunelleschi. La strategia di crescita sul piano territoriale riguarda anche la scoperta di giovani talenti: meno stranieri, più calciatori a chilometro zero. E anche la partita/diatriba sul nuovo stadio è aperta…