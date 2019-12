Lo psicologo Iachini: motivazioni e mentalità per centrare la salvezza

Domani il primo abbraccio con la sua Firenze, dopodomani il primo allenamento con la “sua” Fiorentina. Emozioni, sensazioni forti e agenda fitta per Beppe Iachini che, come riporta La Nazione, è chiamato a risollevare la squadra. Il suo compito sarà anche quello da psicologo. La squadra ha bisogno di idee, e dello slancio che nelle ultime settimane di Montella erano calati al minimo. Non moduli ma motivazioni, anche perché i primi allenamenti serviranno a scaldare la gamba per recuperare la condizione. Ci sarà un confronto nello spogliatoio, anche per capire se fra qualcuno degli esclusi possono esserci chance di rilancio: quello che Commisso, Barone e Pradè hanno chiesto all’uomo col cappellino è di far calare la squadra nella mentalità giusta che porti alla salvezza.