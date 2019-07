Llorente e Balotelli chiedono troppo (per ora). Demme, quotazioni in calo

Per Angelo Giorgetti de La Nazione saranno almeno sei gli acquisti che dovrà effettuare Pradè per migliorare lo spessore della squadra: un esterno destro difensivo, un centrale da affiancare a Milenkovic (se dopo Hugo dovesse partire Pezzella), un regista, una mezzala, un centravanti e un esterno d’attacco (se Sottil non dovesse essere confermato). In calo le quotazioni di Diego Demme (SCHEDA): l’interessamento viola è stato piuttosto timido ed i 15 milioni richiesto dal Lipsia non hanno aiutato. Piace Borja Valero, ma l’ingaggio è altissimo e il costo del cartellino, al momento, è troppo alto. E’ un’operazione che si può chiudere a cifre più basse.

Su Lirola (SCHEDA) ci potrebbero essere novità dopo le cessioni di Veretout e Vitor Hugo: 20 milioni la prima richiesta degli emiliani, 13 l’offerta viola. Infine l’attacco: la Fiorentina ha effettuato un sondaggio per Llorente (SCHEDA) e Balotelli (SCHEDA) ma per ora entrambi chiedono un ingaggio troppo alto. Eventualmente se ne riparlerà più avanti. Sembra chiuso il discorso col Napoli per Adam Ounas (quotazione altissima dopo la grande Coppa d’Africa con l’Algeria).