L’Italia gongola, Castrovilli e Chiesa pure: Euro 2021 concede un anno in più ai giovani

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come per l’Italia di Roberto Mancini il rinvio dell’Europeo non sia una catastrofe: Chiellini e Zaniolo recupereranno e potranno essere considerati arruolabili, giocatori in rampa di lancio come Tonali, Locatelli e Castrovilli potranno lavorare un anno in più per ritagliarsi lo spazio che meritano, mentre Chiesa, già titolare del ruolo di esterno alto a destra, dovrà consacrarsi per essere la stella azzurra. Lo stesso CT aveva chiuso l porta a nuovi innesti nel gruppo consolidato negli ultimi mesi, ma il rinvio riapre tutto. Sperando che, nel frattempo, il superbomber Immobile non perda il suo stato di grazia…