Lirola sul filo del rasoio: Marsiglia lo aspetta, ma per Italiano è titolare

Il futuro del terzino destro viola, Pol Lirola, è ancora incerto. La Fiorentina vorrebbe trattenerlo, ma lui spinge per andare a Marsiglia.

Come scrive il Corriere dello Sport, Pol Lirola, terzino destro classe '97, che nell'ultima stagione ha giocato con il Marsiglia, sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Infatti, lo spagnolo, già dai giorni scorsi sembrava molto convinto del suo ritorno in Francia, però, dal momento in cui Italiano l'ha visto e potuto allenare a Moena, è piaciuto molto. Per il nuovo mister viola, il terzino spagnolo è considerato un titolare, quindi lo vorrebbe trattenere, certo è che se il giocatore dovesse rimanere controvoglia non renderebbe e lui, anche attraverso i suoi profili social, ha sempre mandato segnali di voler tornare a giocare al Marsiglia, questa volta a titolo definitivo però.