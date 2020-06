Lirola, sfida al passato: Sassuolo primo club a puntare su di lui

Pol Lirola sfida il Sassuolo, il suo passato. Il club emiliano è stato il primo a puntare su di lui in passato. Nella gara di andata l’esterno era assente a causa di un problema fisico, se domani sera Iachini dovesse schierarlo titolare affronterebbe i neroverdi da ex per la prima volta. La Fiorentina ha investito dodici milioni per lui, da quando è arrivato Iachini il suo rendimento è decisamente migliorato anche se resta tanta strada da fare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.