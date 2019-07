Come scrive La Nazione, per il momento la trattativa con il Sassuolo per Lirola è in standy-by visto che i neroverdi per ora non concedono sconti. Per la difesa resta caldo il nome di Bonifazi (LA SCHEDA): Fiorentina e Torino sono d’accordo sul prestito per il centrale e si può chiudere a breve. Per quanto riguarda il “tesoretto”, Simeone ha estimatori in Italia: Verona, Sassuolo e Lazio, ma si muoverà solo dopo l’arrivo di una punta.