Lirola in difficoltà, ma vuole bruciare le tappe

La Nazione si concentra su Pol Lirola. Contro l’Udinese non è stato tra i migliori. Lui vuole bruciare le tappe per ritrovare lo smalto della scorsa stagione, quando a Sassuolo andava forte non sono il progressione. Un percorso di crescita continuo che lo aveva portato a indossare per 35 volte la maglia neroverde, con due gole sette assist. Molto utile, come detto, in fase di spinta con De Zerbi, e anche nel gioco propositivo di Montella potrebbe trovare la sua vera dimensione in cui potrà mettere in mostra le sua qualità. L’allenatore viola vuole di più soprattutto in copertura, anche se con questo atteggiamento tattico – difesa a tre e due cursori più.