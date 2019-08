Lirola, i dettagli dell’operazione. Per un terzino che arriva, due obiettivi sfumano

Prestito con obbligo di riscatto tra un anno, costo complessivo di 13 milioni suddivisi in 1+1+11. Il Corriere dello Sport-Stadio riferisce i dettagli dell’operazione che ha portato a Firenze Pol Lirola, il terzino basco del Sassuolo richiestissimo in Europa ma fortemente voluto dagli uomini-mercato viola. Fino ad ora, è il colpo più grosso della nuova gestione, ma ci sarà tempo per vederne altri.

Altri, che non saranno Nicolò Zanellato, centrocampista del Crotone, e Diego Rossi, ala del Los Angeles FC che costa veramente troppo rispetto a quanto è valutato dalla Fiorentina. I due, di cui vi avevamo riferito QUI e QUI, rimangono lontani.