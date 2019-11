Lirola è recuperato, ma Venuti è in vantaggio. Caceres torna dopo la sosta

Da ieri Pol Lirola è tornato a lavorare in gruppo. L’ex Sassuolo non ha avuto nessuna lesione ed è pertanto scongiurato il rischio di una ricaduta. La rifinitura di questa mattina – scrive La Nazione – servirà a sciogliere il dubbio su chi partirà titolare sulla corsia destra nella gara contro la formazione di D’Aversa, con Venuti che alla luce della buona prova di mercoledì resta tuttavia in vantaggio. Il tecnico prenderà comunque soltanto stamani o nel pomeriggio la decisione definitiva.

Niente da fare invece per Caceres, che con buona probabilità tornerà a disposizione di Montella solo dopo la sosta, al pari di Ribery che deve ancora scontare due turni di squalifica: l’uruguaiano, messo ko dopo soli 35’ nell’ultimo turno al «Franchi» per una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro, anche ieri ha proseguito nel suo percorso fatto di sedute personalizzate e la sensazione è che oltre alla gara con i Ducali e a quella del 10 novembre contro il Cagliari sarà destinato a non rispondere alla convocazione della sua Nazionale.