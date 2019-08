L’Inter prepara l’assalto a Biraghi, Murru o Masina come sostituti

L’Inter starebbe aspettando di chiudere la cessione di Dalbert al Nizza per gettarsi su Biraghi. Il terzino viola, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, piace molto a Conte che vorrebbe utilizzarlo nel suo 3-5-2. Si tratta sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Come possibile sostituto la Fiorentina aveva pensato a Federico Dimarco, tuttavia Marotta non vorrebbe privarsene. Più realistiche le piste Murru (LA SCHEDA) della Sampdoria (che Pradè conosce molto bene) gestito da Alessandro Lucci, ed Adam Masina (LA SCHEDA) del Watford, club dei Pozzo.