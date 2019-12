L’input di Commisso: non solo il risultato, contro l’Inter servirà la prestazione. Altrimenti Montella…

Risposte forti e convincenti. Questo vuole Rocco Commisso dalla sfida di domenica sera contro l’Inter. Il n° 1 viola non valuterà soltanto in base al risultato, ma alla prestazione. Non è detto dunque che in caso di sconfitta contro i nerazzurri scatti automatico l’esonero per Vincenzo Montella. Questo lo scenario indicato dal Corriere Fiorentino, secondo cui la spirale negativa dei viola nasce da lontano, e più precisamente dallo scorso finale di stagione da cui la squadra sembrava uscita per poi rimpiombarci pericolosamente. Non solo un problema tecnico, ma psicologico, acuito dalle tensioni che si respirano nello spogliatoio (dalla sceneggiata di Sottil col Cittadella al caso Chiesa). In questo momento di difficoltà – racconta il quotidiano – sono venuti a mancare anche alcuni punti di riferimento. Out Ribery e Pezzella, a turno sono mancati anche Badelj e Caceres: senza guide in campo la (giovane) squadra si è ulteriormente indebolita. Ragion per cui Montella tornerà ad affidarsi a loro per quella che può essere la resa dei conti. Anche il tecnico non è serenissimo, sapendo che si gioca ogni settimana il tutto per tutto: e questa potrebbe essere l’ultima.