Linetty sfuma, ora in pole c’è il Torino. Il punto

Ci sono anche i viola su Karol Linetty della Samp (SCHEDA), non da oggi. Ma nelle ultime ore la concorrenza soprattutto del Torino sembra aver superato l’interesse viola. Come si legge su Tuttosport, la trattativa è ben impostata nonostante le parti non siano ancora vicinissime: Cairo non offre più di 7-8 milioni a fronte dei 12 richiesti dai blucerchiati. Non poca, dunque, la distanza, ma tanto è l’ottimismo invece sulla buona riuscita della trattativa. Resta ancora da attendere qualche giorno di contatti, prima che arrivi il definitivo via libera. Situazione che rischia inevitabilmente di far sfumare in maniera definitiva il pressing della Fiorentina.

