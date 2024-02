L’inedito 4-2-4 della Fiorentina, simbolo della confusione di Italiano

La Fiorentina è in crisi. Così non c’è da stupirsi se nel secondo tempo di venerdì sera la Fiorentina, e Italiano, siano parsi in confusione anche perché nel tentativo di alzare la pericolosità offensiva il tecnico si è affidato a un inedito 4-2-4 poco conosciuto da tutti. Un esperimento che in un primo momento sembrava vincente e che invece nel finale ha consentito alla squadra di D’Aversa di ribaltare il risultato in 4 minuti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.