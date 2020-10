Linari dalla parte di Chiesa: “Accettiamo la sua voglia di mettersi in gioco. Resterà uno di noi, non fischiatelo”

“Io, tifosa viola, mi sento felice per la cessione di Chiesa”. È senza dubbio questo il punto principale della lettera scritta dall’ex giocatrice viola Elena Linari tra le righe di Tuttosport. L’ex Fiorentina ha poi elogiato la potenza, anche economica della Juventus, ricordando però una cosa molto importante per quanto riguarda l’ex numero 25 gigliato: “Sarà sempre uno di noi”. Poi Linari invita i tifosi ad un comportamento adeguato nei confronti di Chiesa, chiedendo di non portare rancore ed evitare fischi ad un professionista che sta puntando in alto. Dopo un nuovo elogio ai bianconeri (“Non sono amati perchè vincono”) Linari ha voluto chiudere la lettera con un ultimo pensiero sul figlio di Enrico: “Accettiamo la determinazione di un ragazzo di quasi 23 anni e la sua capacità di mettersi in gioco”.

Commisso: “Chiesa mi ha deluso”