Nelle pagine sportive del quotidiano Libero, c’è un articolo dal titolo “Chi li ha visti?” riferito ai giocatori della Serie A che fin qui hanno giocato poco e nulla. La Top11 schierata in campo è disposta con Perin in porta, Adjapong, Caldara, Rugani e Lukaku in difesa, Lazaro, Krunic e l’ex viola Borja Valero in mediana, Iago Falque, Barrow e Perotti in attacco. Lunga la panchina di cui fanno parte tre giocatori della Fiorentina cioè Ceccherini (appena 7′ in stagione), Ghezzal (4′) e Pedro. Del brasiliano si parla più specificatamente nel pezzo: “non mancano i classici oggetti misteriosi portati in dote dal calciomercato: Pedro (0,8 milioni di stipendio) è disperso nella primavera della Fiorentina (non un bel segnale,avendo il brasiliano già 22 anni)”. MA C’E’ CHI LO ESALTA: “TRASCINERA’ LA FIORENTINA IN EUROPA”