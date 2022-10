Libero: cosa rischia la Juve? Niente retrocessione, ma penalizzazioni: il punto

All’interno di Libero, oggi in edicola, si parla ampiamente del caso Juventus. Sulla società bianconera pendono pesanti accuse di falsi in bilancio relative all’inchiesta sulle pulsvalenze. E per questo nel quotidiano ci si interroga: come verrà (se verrà) colpita la Juve sul versante sportivo? Da fonti accreditate, scrive il giornale, si evince che le sanzioni non dovrebbero essere patibolari, niente serie B quindi. La Juve rischierebbe una penalizzazione di punti (non pochi). Qualora siano accertati i reati ascritti l’iter processuale, le verrebbero tolti nella classifica nel campionato in corso. Quasi certo che non ci saranno interventi retroattivi nelle classifiche dei tornei dal 2019 al 2021.