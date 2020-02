L’ex arbitro Pieri duro con Nicchi: “Parole fuori luogo, ha fatto il suo tempo”

“Mariani? Non arriverà impreparato alla gara del Franchi. Viene da un buon match tra Napoli e Juventus e ha migliorato il suo score dopo lo scorso campionato“. Così l’ex arbitro Tiziano Pieri rassicura tutti a La Nazione sul fischietto di Fiorentina-Atalanta, spiegando che Mariani dovrà comportarsi come se le polemiche degli ultimi giorni non ci fossero state, e dovrà essere intelligente nei primi minuti per contenere il fattore pubblico.

Dopo lo sfogo di Commisso, Pieri risponde anche alle parole di Nicchi rivolte al presidente viola: “L’Aia avrebbe dovuto evitare di andare allo scontro. Bisognava temperare le tensioni non andando all’attacco. Ha usato parole fuori luogo perché doveva tendere la mano per primo e mostrare rispetto“. Per Pieri, dopo tre mandati Nicchi ha fatto il suo tempo e ai vertici arbitrali serve un rinnovamento e una figura adeguata ai tempi.