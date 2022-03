L’Europa si allontana, nonostante Piatek abbia fato il suo

Un pareggio tra amici che fa contento soprattutto il Verona da record di Tudor

"Lazio e Roma si allontanano, ma l’Europa non era nella lista degli obiettivi stagionali di Fiorentina e Verona". Così La Gazzetta dello Sport nell'analisi della partita di ieri, in cui i gialloblu sono riusciti a non soffrire e i viola hanno trovato soluzioni nella ripresa. Una gara simile a quella di andata, con Italiano che per larghi tratti non trova rimedio alle scorribande di Caprari e Lazovic, e Lasagna avrebbe anche l'occasione per ribaltare il risultato dopo il rigore del pari. Alla Fiorentina mancano a lungo intensità, velocità e mobilità. Ma poi si rialza e alla fine può lamentarsi per il consueto difetto di scarsa concretezza, nonostante Piatek abbia fatto il suo.