L’Enciclopedia di Beppe. Ecco come è riuscito a rigenerare la Fiorentina

“L’Enciclopedia del calcio senza tempo. Primo capitolo: non prendere gol. Secondo capitolo: pensare a segnarne uno in più dell’avversario.” Ecco la ricetta di Beppe Iachini che in poche settimane è riuscito a rigenerare completamente il reparto difensivo; basti pensare che con Montella la squadra viaggiava con la media di oltre 1,6 gol subiti a partita, adesso dopo essere riusciti a mantenere la rete inviolata contro Spal e Napoli la media in campionato è di 0,33; smossa solo dalla punizione di Orsolini a tempo ormai scaduto. Così la Repubblica elogia l’organizzazione difensiva portata dal tecnci marchigiano, con una squadra più concreta che non si vergogna di dover allontanare il pallone quando si trova in difficoltà per portare a casa il risultato. Adesso è atteso un rinforzo per migliorare ancora un reparto che sta portando sempre più garanzie in casa viola.

