L’editoriale di Sandro Picchi sul Corriere Fiorentino: “Senza corsa e senza testa”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Sandro Picchi su Il Corriere Fiorentino:

Lenta come un cammello, camminando sul campo senza meta e senza gioco, la Fiorentina opposta al vispo Benevento di Pippo Inzaghi ha evocato in qualche nostro amico i ricordi di lontane andature e sono tornati di lampeggiante attualità i nomi di Steno Gola e di Bertarelli che sono diventati proverbiali nei vecchi tifosi che ricordano la viola di Mazzone che arrivò addirittura al terzo posto nel lontano 1976-77, salvandosi l’anno dopo grazie alla differenza reti . Il tuffo nel passato è quasi obbligatorio dopo la sconfitta di ieri perché la Fiorentina ha giocato come una sua lontana parente di molto tempo fa. Non solo ha passeggiato, tenendo un’andatura minima, ma è anche stata incapace di concludere un’azione in modo pericoloso per la porta avversaria, se si esclude un tocco di Vlahovic nel finale. Il ritorno di Cesare Prandelli è così coinciso con una sconfitta casalinga, accompagnata da una prestazione irrisoria, senza ritmo e senza spirito di reazione dopo il gol di Improta, gol al quale la passeggiante e rassegnata Fiorentina non ha replicato. (…)