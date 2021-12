L’editoriale di Sandro Picchi: “Quello zero che vale tanto”

Nella classifica della Fiorentina rimane uno zero all'apparenza di nessuna importanza: quello dei pareggi

Non è mai stata in svantaggio e non ha rinunciato al suo gioco, non ha arretrato il raggio della sua azione neanche quando un qualunque spettatore glielo avrebbe prudentemente suggerito. (...) Nella classifica della Fiorentina rimane uno zero all'apparenza di nessuna importanza: quello dei pareggi. Ma si tratta di uno zero quasi prestigioso per almeno due motivi: il primo è che il pareggio conta pochissimo nel calcio che concede tre punti a chi vince; il secondo sta a rappresentare che quello zero non è una debolezza, ma lascia intravedere la ricerca del successo sempre. Contro il Bologna si è notata una uniformità di rendimento da gruppo compatto, da squadra, anzi da buona squadra. Nessun eroe, nessun colpevole ma tutti sul pezzo e quando, almeno dal punto di vista del cronista, non c'è nessuno da elogiare in modo superlativo e nessuno da criticare, la squadra c'è. Il derby dell'Appennino potrebbe essere il punto di partenza verso una posizione di classifica che il comportamento della squadra e il lavoro di Italiano si meriterebbero. (...)