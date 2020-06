Ribery c’è. Il talento francese è fra i convocati dopo quasi sette mesi dall’ultima volta contro il Lecce. Nonostante questa lontananza dal terreno di gioco, per il Corriere dello Sport, la tentazione di vedere Franck da primo minuto già questa sera è tanta. Nessun altro giocatore avrebbe posto all’allenatore un dilemma tanto grande. E allora il tecnico si è preso tutto il tempo possibile a disposizione prima di arrivare a una decisione finale. Deciderà oggi. La rifinitura di questa mattina chiarirà tutti i dubbi dopo un summit fra tutte le parti in causa dal giocatore ai medici passando per Iachini. Verranno valutate condizioni e sensazioni, tutto nei minimi dettagli per non rischiare nulla. Una cosa comunque è certa: Ribery giocherà, da capire solo se da titolare o in corsa. La scelta sul francese è determinante, dal suo utilizzo dipenderà anche la posizione di Federico Chiesa: più arretrato per lasciare spazio al duo Ribery-Vlahovic (in vantaggio su Cutrone) in un tridente fin qua mai utilizzato, o in attacco per affiancare Le Roi in una sorta di attacco leggero tanto grato a Montella. L’attacco e l’utilizzo di Ribery sono gli unici veri dubbi di formazione in vista di stasera. Per il resto, infatti, tutto confermato (LA PROBABILE FORMAZIONE) con il ballottaggio nella mediana di centrocampo che dovrebbe essere vinto da Pulgar a discapito di Badelj.