Le priorità dopo la riunione: Veretout, Chiesa e… una punta forte

È arrivato il momento di sistemare le priorità in casa Fiorentina. Chiesa e Veretout, i primi della lista. Come riporta La Repubblica, già ieri – nell’incontro tra Barone, Pradè e Montella – è stato fatto un punto della situazione, guardando anche alle mosse in entrata. La Viola cercherà una punta forte, questa è una certezza, il resto è in divenire.