Di seguito vi proponiamo un estratto del corsivo di di Ernesto Poesio del Corriere Fiorentino:

La speranza è che fossero dichiarazioni di facciata. Che fosse un modo per non abbattere la squadra. La speranza è che insomma la partita con l’Atalanta abbia insegnato molto di più di quanto emerso nel dopo partita. Perché se così non fosse le dichiarazioni di Iachini e Pradè dovrebbero preoccupare più della classifica viola. (…) Insomma, a guardare bene i numeri, l’onorevole 2-3 con cui si è conclusa la partita è fin troppo benevolo nei confronti della Fiorentina. Ecco perché, al di là della linea di comunicazione scelta, l’augurio è che partite come quella di ieri servano a dimostrare quanto la strada per la risalita sia lunga. E di come sia necessario un solido progetto a lunga scadenza per colmare un gap sempre più ampio. E francamente inaccettabile se si conosce un po’ la storia della Fiorentina.

Il commento integrale all’interno del quotidiano oggi in edicola

