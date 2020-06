Le indicazioni sulla formazione: Ribery non riposa, solo pochi cambi

La partita contro il Sassuolo è fondamentale, e Beppe Iachini, ex allenatore neroverde, lo sa. Ci sarà soprattutto da sfruttare la permeabilità difensiva degli emiliani, che hanno incassato ben dieci gol nelle prime tre partite dopo la ripartenza. In termini di formazione, tornerà Chiesa dal 1′ dopo la squalifica, mentre Cutrone sarà ancora la punta centrale complice la squalifica di Vlahovic. Ancora titolare Ribery per la terza volta di fila, e tutto fa pensare ad un 4-3-3 adatto ad affrontare la squadra di De Zerbi. Gli altri cambi riguardano i rientri di Pulgar e Duncan e un possibile turnover per Ceccherini, uscito affaticato dall’Olimpico sabato. Lo scrive La Nazione.