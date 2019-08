Pradè tiene calde anche alte piste oltre a quella per De Paul. Come scrive La Repubblica, una di queste porta a Keita del Monaco. Il senegalese è in uscita dal club del principato e dalla sua ha il vantaggio della duttilità tattica, nel senso che può ricoprire due ruoli, quello di attaccante esterno ma anche di punta centrale. Un altro candidato è Politano. L’Inter potrebbe cederlo ma solo di fronte ad un’offerta importante. Qui per la Fiorentina la chiave resta Biraghi, che i nerazzurri vogliono prendere anche per una questione di lista Uefa (è cresciuto nel settore giovanile). Alla fine Biraghi andrà via (c’è anche l’Atalanta su di lui) per questo la Fiorentina è alla ricerca di un esterno sinistro. Tornando a Politano, l’ex Sassuolo, ha fatto molto bene nell’ultima stagione con Spalletti ma ora con il 3- 5- 2 di Conte gli spazi si restringono e quindi è una situazione da monitorare con attenzione. C’è anche la pista estera. Un nome da tenere sotto controllo è quello di Ribery, svincolatosi dal Bayern Monaco. Ovvio che in questi casi l’ostacolo principale rimane l’ingaggio. Un altro giocatore sotto osservazione è Bergwin del Psv Eindhoven (la scheda). Il club olandese chiede tanto, a maggior ragione ora che in pratica ha ceduto Lozano al Napoli.