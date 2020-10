Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a margine di un approfondimento sul Cagliari, Andrea Lazzari risponde così alla domanda sul giovane da tenere d’occhio: “Dico Sottil. L’ex Fiorentina ha grande gamba, senso del dribbling e un’ottima abilità nel rifinire. Per me ha tutto in regola per far bene in A” le parole dell’ex centrocampista della Fiorentina e del Cagliari.