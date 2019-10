Curiosità e voglia di confrontarsi con una realtà sicuramente più collaudata, abituata a lottare per un piazzamento europeo e con giocatori che si conoscono da anni. Così La Repubblica presenta il match di stasera tra Fiorentina e Lazio. I viola sono all’inizio di un percorso, il ciclo è appena cominciato mentre la Lazio sarà arrabbiata per la sconfitta europea e i primi scricchiolii sulla panchina di Inzaghi. Montella confermerà il 3-5-2 che ha portato tre vittorie e tre pareggi e non subisce gol da due gare consecutive, con il centrocampo confermato e la coppia Chiesa-Ribery in attacco. L’Aeroplanino prova a spegnere le voci sul n° 25, mentre aspetta il turno di Pedro: se non stasera, nella sfida con il Sassuolo o con il Parma. Ma Vlahovic è più avanti. L’evoluzione tattica porta alla punta e Montella ne è consapevole: non adesso, però.