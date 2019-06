Laurini, il Parma si avvicina. E occhio alla pista Viviano

La Gazzetta dello Sport svela che nel fine settimana gli uomini-mercato del Parma – il DS Faggiano in primis – hanno spinto sull’acceleratore per assicurarsi Laurini dalla Fiorentina. La novità è che, se non dovesse andare in porto la trattativa con il Napoli per il riscatto di Sepe, i crociati sarebbero interessati ad Emiliano Viviano, per il quale è calda anche la pista che porta ad un ritorno in viola.