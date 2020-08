L’Atalanta passa avanti a Fiorentina e Torino nella corsa ad un terzino kosovaro

Come vi avevamo riportato nelle scorse settimane, Fiorentina e Torino seguivano con attenzione un terzino kosovaro di proprietà dello Standard Liegi, Mergim Vojvoda (SCHEDA). Nell’edizione odierna di Tuttosport però, troviamo l’Atalanta in questo momento ad essere in vantaggio per la sua acquisizione. La Dea, che conosceva bene già da tempo il giocatore, avendolo visionandolo più volte dal vivo, fa sul serio. Tanto che, è passata decisamente davanti a tutti, in questa partita di mercato. Lo Standard, attente offerte ufficiale e intanto pregusta di incassare una cifra oscillante tra 8 e 10 milioni, con la variabile dei bonus.

