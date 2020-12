L’Atalanta in difesa concede molti spazi. Quella di oggi dovrà essere la partita di Ribery

Stando a quanto scritto su La Repubbica Firenze, la Fiorentina potrebbe scendere in campo con un ipotetico 4-4-1-1. Con Callejon e Bonaventura (in vantaggio su Castrovilli) larghi sugli esterni. Se oltre a questo l’unico altro dubbio riguarda il laterale difensivo di destra viste, con Lirola che scalpita e Caceres in difficoltà, i restanti 9/11 sono decisi. In attacco il tandem sarà sempre lo stesso Vlahovic e Ribery. E proprio per il giornale, questa potrebbe essere la partita di Franck. L’Atalanta è una squadra forte, ma concede molti spazi in fase difensiva, dove in questa stagione non è sembrata irresistibile. Ecco perché le accelerazioni e le grandi qualità tecniche del campione francese potrebbero fare la differenza in questa sfida ad alta tensione.