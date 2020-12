L’Atalanta cambia pelle e Ilicic rischia grosso: così Gasperini ridisegna la Dea

La Champions League non ha esposto le fragilità dell’Atalanta, capace mercoledì di espugnare Amsterdam e guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale. Eppure lo spogliatoio bergamasco non sta attraversando sicuramente un periodo semplice. Il Papu Gomez sembra aver raggiunto una sorta di tregua con Gazperini, che lo ha avanzato al fianco di Zapata inserendo Pessina a dare equilibrio tra le linee. Il sacrificato sembra Ilicic, che nonostante le varie occasioni da titolare sta stentando a ritrovare il ritmo delle scorse stagioni. Con due come Malinovskyi e Miranchuk pronti a rientrare, pare che lo spazio per l’ex viola possa ridursi sempre più. Dunque un 3-5-2 che sa tanto di ritorno al primo Gasperini, in attesa che i ritmi tornino forsennati e che la Dea non debba pensare tanto a difendersi quanto ad attaccare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Vlahovic? Giusto insisterci: faccia le cose semplici senza paura. Anche Paolo Rossi…”