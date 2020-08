Lasciare intatta la difesa, un regista e un attaccante: le richieste di Iachini

Giuseppe Iachini ha tre richieste per la prossima stagione. Prima di tutto, scrive il Corriere Fiorentino, non vorrebbe veder smantellata la difesa, poi gradirebbe un regista e, infine, un attaccante. Se poi Chiesa dovesse lasciare la Fiorentina, ci sarebbe bisogno anche di un altro esterno.

Difesa

Milenkovic è corteggiato dal Milan, il contratto scadrà nel 2022. Finora i tentativi di rinnovo sono andati a vuoto. La Fiorentina potrebbe deciderlo di trattenerlo e venderlo a un anno dalla scadenza, se le cose non dovessero cambiare. Ma un’offerta ricca potrebbe anticipare la separazione.

Anche Pezzella ha diversi estimatori, ma nel suo caso proseguire insieme comporta meno problemi. Intoccabili Caceres, Dragowski (ma per La Nazione ha offerte dalla Premier League) e Terracciano.

Centrocampo

Iachini ha bisogno di un sostituto di Badelj. Attenzione a Lucas Torreira dell’Arsenal. Pradè lo ha avuto alla Sampdoria. Per il resto il centrocampo è ben assortito con Amrabat, Pulgar, Duncan e Castrovilli. C’è anche Benassi, ma in caso di suo addio servirebbe un’alternativa

Attacco

Se Chiesa dovesse lasciare Firenze (l’ipotesi principale resta la Juventus), Iachini vorrebbe avere un giocatore con le sue caratteristiche. Berardi piace da tempo, ma l’operazione non è facile. Ancora più complicato De Paul. Vlahovic non è pronto per fare il titolare e potrebbe andare in prestito. Cutrone è andato meglio, ma Iachini punterebbe su un altro profilo per il posto da titolare. Stuzzicano Piatek e Mandzukic.