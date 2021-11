L’Arsenal chiama, Vlahovic non risponde. Ma la pista inglese è la più probabile

Il futuro di Vlahovic sembra essere in Premier, ma Ristic non risponde ai gunners

Quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic è una telenovela che accompagnerà Firenze fino a gennaio, come minimo. La strategia dei suoi procuratori è acclarata: portare il contratto coi gigliati vicino alla scadenza in modo da massimizzare ingaggio e commissioni. Però, come scrive Repubblica Firenze, non si arriverà al 30 giugno 2023. La bussola del mercato punta verso la Premier League.

C'è un Arsenal pronto a far follie per l'ex Partizan già il prossimo gennaio. Tuttavia, i telefoni di Ristic squillano a vuoto quando chiamano i gunners. E i londinesi, che intendono sondare prima la volontà del giocatore, non hanno presentato nessuna offerta ufficiale. Ma attenzione ad altri due club. Da una parte il Tottenham del dg Paratici e del neo allenatore Antonio Conte. Dall’altra soprattutto il City. Questi due club potrebbero fare sul serio a gennaio o a giugno. Resta poi ancora la viva la pista Juve, che osserva interessata in vista della prossima estate. Come detto, una vera e propria telenovela.