L’architetto: “Serve la riqualificazione del Franchi. Auspichiamo la copertura”

La Nazione ha intervistato Valerio Tesi, l’architetto della Soprintendenza che ha scritto la relazione inviata al ministre per il riconoscimento dell’interesse culturale dell’Artemio Franchi.

Dice che con il decreto di vincolo non cambierà praticamente niente, saranno esplicitati gli elementi su cui si fonda l’interesse culturale dello stadio. Sottolinea che il Franchi non è un monumento nazionale, termine vecchio usato intorno al 1880, ma è un bene culturale. Il Franchi può essere venduto a un privato? “Sì, previa autorizzazione della Soprintendenza e di un progetto di valorizzazione“, afferma Valerio Tesi. Il restyling del Franchi non può essere realizzato perché, secondo la Soprintendenza, interviene in maniera troppo incisiva sulla struttura, sacrificandone una parte importante. Tesi dice che formalmente non è stato presentato nessun progetto di restyling, “non è mai stata richiesta l’espressione di un parere“. Sul progetto di Casamonti dice: “Una proposta affascinante e suggestiva, ma il Franchi è troppo importante perché se ne possa demolire una porzione così rilevante“. L’architetto aggiunge che il Franchi può essere modificato, ma prima devono essere individuate le possibilità di adeguamento alle nuove esigenze. Lo stadio può essere coperto. Avvicinare le curve al campo? “Lo spero ma fa parte di un percorso di ricerca in cui non esistono esiti scontati. Però è una sfida progettuale e culturale mai stata intrapresa“. Cosa si può realizzare nel futuro Franchi? Soprattuto attività sportive. Negli spazi coperti attività commerciali. Ma indipendentemente da tutto, per il Franchi è indispensabile un intervento di restauro e di riqualificazione, conclude Valerio Tesi.