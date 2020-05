L’architetto: “Franchi più bello di San Siro, ma nuovi stadi da vivere 365 giorni l’anno”

Braccio destro di Arata Isozaki e grande conoscitore delle vicende fiorentine, l’architetto Andrea Maffei ha parlato a La Nazione sul dibattito Franchi-nuovo stadio. Un impianto quello di Campo di Marte – a detta di Maffei – definito un “gioiello architettonico” che non ha paragoni con il Meazza: “San Siro è bruttarello, non ha la qualità architettonica del Franchi. Se sono favorevole all’abbattimento del Meazza, non lo sarei certo per lo stadio del Nervi”. I nuovi impianti però devono essere dei divertifici e generare indotto economico 365 giorni l’anno e “devono essere coperti, per poterli utilizzare tutto l’anno, con la pioggia e il sole, per le partite e per i concerti. Tra l’altro, uno stadio fuori dal centro abitato risolve gran parte dei problemi legati alla mobilità”.