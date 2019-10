L’analisi: la Serie A torna una fucina di talenti. Come Castrovilli

Un vento nuovo soffia in Serie A e, come scrive La Gazzetta dello Sport, porta in dote gol porta gol giovani e volti sorprendenti. Tra i giocatori analizzati dalla Rosea c’è Gaetano Castrovilli, che come altri giovani segue le orme di Zaniolo, Kean, Cutrone e Pinamonti. “La vicenda di Castrovilli a Firenze è da manuale. Scovato a Bari da Corvino, l’anno scorso a Cremona ha fatto il salto e in estate il club viola ha avuto la lucidità di tenerlo in considerazione. Il fresco rinnovo (1 milione l’anno) è il segno del salto di qualità”. Che lo porterà a breve anche in azzurro.