L’analisi di Gazzetta: “Contro la Fiorentina sarà dura per tutti”

"Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma: siamo al mucchio selvaggio (e imprevedibile) in testa alla classifica. Non avremo il miglior gioco d’Europa, compensiamo con un po’ di thriller. Neanche Spalletti riesce ad allungare, ma con la Fiorentina sarà dura per tutti: lo 0-0 non è sincero, non c’è un attimo di respiro, manca soltanto il gol, però in campo se le danno come in Premier, correndo da una porta all’altra, senza calcoli nè un passaggio orizzontale.