L’analisi dei nuovi, tra promossi e… sospesi. A gennaio un colpo a centrocampo?

A Cagliari arriveranno sicuramente delle risposte importanti. Da guardare e analizzare bene. Finora è stato promosso Dragowski, che ha cancellato almeno una parte dei dubbi sulla sua maturità tecnica. Promossa ad alti voti l’operazione Caceres. In buona parte anche il prestito di Dalbert, sospeso Lirola. Ancora da valutare compiutamente i green di casa, Ranieri e Venuti. Ultra promosso il giovane Castrovilli, per il resto a centrocampo i dubbi galleggiano. Titolari inamovibili Badelj e Pulgar, anche se con qualche leggera incertezza. Ma è proprio in questo settore che l’eventuale decisione di progettare un investimento economico potrebbe sollecitare Pradè, Barone e Montella. Un leader, scrive Stadio, cosa che il ds viola aveva già cercato quando aveva provato a stuzzicare le fantasie di De Rossi e Nainggolan. Tornando ai nuovi in attacco figura tra i promossi Ribery, mentre Boateng sembra più una «carta aggiuntiva» che il futuro centravanti titolare. Pedro si è visto troppo poco.