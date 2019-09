L’ambizioso Montiel: “Imparo da Ribery e punto a vincere la Champions”

“Il mio sogno è trionfare con la Fiorentina e arrivare in Nazionale. E tra 10 anni mi vedo… vincere la Champions (ride, ndr)”. Tofol Montiel non nasconde la sua ambizione in un’intervista concessa a Tuttosport. Dove racconta di aver scelto di rimanere a Firenze convinto di potersi conquistare il posto in prima squadra, prima o poi. Tatticamente spiega di sentirsi un numero 10 ma si smarca dal paragone con Messi. E poi ammette: “Allenarsi con Ribery è magico, ancora non riesco a crederci. Lui è un fenomeno che ha vinto tutto e ora è qui con noi ad aiutare la Fiorentina e riempire noi giovani di consigli”. E IL FRANCESE E’ PRONTO A SFIDARE RONALDO