La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, traccia le strategie di mercato di Pradè &co. Oltre agli obiettivi, il quotidiano ribadisce la necessità di sfoltire la rosa, soprattutto nel reparto avanzato, qualora arrivassero rinforzi di valore. In uscita c’è sicuramente Cutrone, finito ai margini ad un anno dal suo arrivo. Più spinosa la situazione intorno a Kouame: l’ivoriano rappresenta un grande investimento da parte della Fiorentina. Dall’Inghilterra però non mollano la presa, soprattutto il Crystal Palace, ma i viola prenderanno in considerazione soltanto un’offerta davvero imponente, che possa permettere alla dirigenza di tornare sul mercato. Soltanto in quel caso, si cercherà al suo posto un esterno d’attacco. Perché Prandelli non vede Kouame come punta centrale ma più come laterale nel tridente che ha in mente.