La Fiorentina incasserà circa 14 milioni di euro dalla cessione di Pedro al Flamengo. Soldi buoni per dare l’assalto definitivo a Duncan del Sassuolo, a uno tra Bonifazi e Kannemann e, magari, per un altro colpo in attacco. Suso potrebbe essere il sorpresone. Del resto il Milan è pronto a cederlo e il giocatore ha capito che è meglio cambiare aria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.