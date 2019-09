La vittoria esterna manca da sette mesi. Meazza ok un anno fa, ma nella storia della Fiorentina…

Una volta interrotta contro la Sampdoria la serie di gare consecutive senza vittorie sia generali che casalinghe in campionato, la Fiorentina cercherà di strappare a San Siro col Milan quei tre punti esterni in Serie A che le mancano da più di sette mesi, esattamente dal 17 febbraio scorso (Spal-Fiorentina 1-4).

Nelle successive 9 trasferte la Fiorentina ha conquistato solo 3 punti, frutto di altrettanti pareggi. Stasera la Fiorentina tenterà anche di conquistare la vittoria numero 50 in gare ufficiali contro il Milan, dopo averlo superato una volta in Supercoppa Italiana, 43 volte in Serie A e 5 in Coppa Italia.

Nonostante il successo ottenuto al Meazza in occasione dell’ultima trasferta contro i rossoneri lo scorso dicembre, il bilancio dei gigliati nella Milano rossonera non è positivo: su 86 incontri ufficiali, infatti, le vittorie sono state solo 14 contro le 49 affermazioni dei rossoneri, anche loro impegnati, a loro volta, alla ricerca del 50° sigillo casalingo in gare ufficiali contro la Fiorentina (La Nazione).