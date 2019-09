La vendetta dell’Aeroplanino: Montella si riprende San Siro

Dalla polvere all’altar nel calcio è un attimo. Se ne dev’essere accorto in queste settimane Vincenzo Montella, passato dall’onta di non aver ancora centrato un successo nella sua gestione bis della Fiorentina a sbancare San Siro. Come sottolinea Repubblica, infatti, quella di ieri è una vittoria che sa di vendetta personale – anche se lui non lo ammette – oltre che di una squadra finalmente ritrovata. La sua creatura non sbaglia niente, corre ben più del Milan, ha un’idea ben precisa di gioco e sa sorprendere. Pochi errori, la difesa si ritrova e anche Badelj risorge a centrocampo, senza parlare di un attacco in grado di pungere a dovere. Il resto viene di conseguenza. In più – a differenza di Parma – i viola hanno finalmente saputo scuotersi senza guardarsi alle spalle e senza effettivamente rischiare mai. Ora, forse, il progetto comincia ad assumere contorni chiari e – consentiteci – finalmente interessanti.