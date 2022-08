La top 11 dei migliori acquisti è da scudetto: c’è Dodò, ma non Jovic

Il ruolo del serbo non aiuta, tanti top in avanti

La Gazzetta dello Sport propone oggi un approfondimento dedicato alla miglior formazione possibile fatta di soli nuovi acquisti delle squadre di Serie A. Una squadra, si legge, che potrebbe competere per lo scudetto. In porta c'è il fiorentino Cragno, passato al Monza, centrali Bremer e Romagnoli. Sulle fasce ecco il viola Dodò e il nuovo terzino sinistro del Napoli Olivera. Di Maria, Matic e Pogba formano il centrocampo, mentre davanti Lukaku è sostenuto da De Ketelaere, nuova stella del Milan, e Dybala. Non trova spazio quindi Luka Jovic, che insegue e cerca la miglior condizione.